Москва, , 03:48 — REGNUM Назальная вакцина от COVID-19 будет использоваться в качестве бустера после вакцинации «Спутником V». Такое заявление сделал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Александр Гинцбург Minzdrav.gov.ru

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Гинцбург пояснил, что в настоящее время назальная вакцина от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021) будет использоваться исключительно в качестве бустера. В ходе клинических исследований будет установлено, возможно ли будет инъекционный вариант препарата заменить на интраназальный.

По словам Гинцбурга, первые результаты клинических испытаний показывают, что вакцина даёт достаточно высокий титр антител к заболеванию, то есть работает хорошо.

Напомним, разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, Минздрав России выдал в октябре 2021 года. Документы на регистрацию препарата были поданы Центром имени Гамалеи в Минздрав России 18 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал о рекомендациях по частоте применения назальной вакцины от коронавируса.

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