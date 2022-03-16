Бразилиа, , 07:24 — REGNUM Первые для страны два случая заражения штаммом коронавируса «Дельтакрон» выявлены в Бразилии, 15 марта сообщило издание Antagonista со ссылкой на бразильского министра Марселу Кейрогу.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Один из пациентов с указанным вариантом SARS-CoV-2 обнаружен в штате Амапа, другой — в штате Пара. Оба региона находятся в зоне экваториальных лесов на севере Бразилии. Специалисты предполагают, что «Дельтакрон» может являться комбинацией штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля глава научной группы генной инженерии и биотехнологии Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина заявила, что в России не было выявлено случаев инфицирования «Дельтакроном».

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