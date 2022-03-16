Саранск, , 12:53 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 510 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 59 379 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Медицинские работники осматривают пациентов в палате реанимации. Красная зона инфекционной больницы, г. Ставрополь Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 63 467 случаев заражения коронавирусом, из них 194 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1313 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 39 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 марта в ковид-стационарах республики лечение получали 787 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 1056 человек медицинские работники контролировали в амбулаторных условиях.