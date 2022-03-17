Белгород, , 13:37 — REGNUM В Белгородской области за последние сутки госпитализировано 64 новых ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в федеральном оперативном штабе. От осложнений при коронавирусе скончались пять человек.

Больничная палата Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным оперативного штаба региона, общее количество подтверждённых диагнозов COVID-19 достигло 123 198. Выздоровели 101 457 человек, из них 959 — выписаны за истекшие сутки. Зарегистрировано 2 100 летальных исходов.

Лечатся от COVID-19 в стационарах 1 489 пациентов, в том числе 47 на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 18 152 жителя.

На вакцинацию записался 1 078 871 белгородец, полный курс иммунизации прошли 990 028 человек.