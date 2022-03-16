Красногорск, , 13:42 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 2 881 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 16 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 913 996 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 952 927.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 16 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 20 человек.

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