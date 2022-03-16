Кызыл, , 11:18 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели после COVID-19 42 пациента. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

Новые носители зарегистрированы в Кызыле, а также Пий-Хемском и Сут-Хольском районах. Среди заболевших четыре человека старше 65 лет. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 12 731.

По состоянию на 16 марта, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 53 пациента. 21 тяжёлый больной находится в реанимации, двое подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 68,8% из 170 коек.