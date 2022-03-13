Омск, , 15:21 — REGNUM В Омской области за прошедшие сутки подтверждено девять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число жертв COVID-19 в регионе, таким образом, достигло 3996. Всего за весь период пандемии выявлено 197 858 случаев инфицирования. За сутки диагноз подтвердился у 389 человек. 40 заразившихся госпитализированы в стационары.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 187 451 человек, в том числе 999 за последние сутки.