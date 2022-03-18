Брянск, , 11:57 — REGNUM В Брянской области за последние сутки госпитализировано 10 новых пациентов с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в региональном оперативном штабе. Выписаны после лечения 3 125 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Брянской области выявлено 154 176 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 142 057 жителей. В целом, в регионе проведено 1 630 421 исследование на коронавирус.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3662 пациентов, в том числе 10 летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.