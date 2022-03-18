Тирасполь, , 09:53 — REGNUM В ходе 842 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 174 случая заражения коронавирусом. Об этом 18 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 110 387 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 106 699 человек, в том числе за последние сутки — 128.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2153 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Приднестровье провели 1060 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 228 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 234 человека. Смертей среди пациентов с COVID-19 за это время не зафиксировали.