Сеул, , 09:34 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Солдат армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

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По их словам, коронавирус выявлен у 1680 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 38 366.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 309 790 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 6 866 222.

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