Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 966 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выписаны с выздоровлением 1690 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в донском правительстве 20 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число новых носителей инфекции выявили в Ростове-на-Дону (229), Таганроге (60), Волгодонске (57), Шахтах (56), Неклиновском (37) районе. 12% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 16% — дети.

От COVID-19 скончались ещё 85-летняя женщина и десять мужчин в возрасте от 28 лет до 81 года.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 353 805 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 333 135 пациентов. С COVID-19 не справились 10 650 человек.

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