Чебоксары, , 09:42 — REGNUM В Чувашии продолжают сокращать ковидный коечный фонд. В обычный режим работы возвращается круглосуточный стационар Новочебоксарской городской больницы, сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Дезинфекция больницы в Новочебоксарске Cap.ru

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17 марта учреждение начало принимать первых пациентов после закрытия ковидного стационара. Этому предшествовала дезинфекция и генеральная уборка всех помещений.

В городской больнице Новочебоксарска оказывается плановая и экстренная медицинская помощь, в том числе пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На базе неврологического отделения работает сосудистое отделение лечения пациентов с нарушением мозгового кровообращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к оказанию плановой медицинской помощи вернулась Вторая городская больница в Чебоксарах. На конец февраля в Чувашии насчитывалось более 2,1 тыс. ковидных коек.

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