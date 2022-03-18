Симферополь, 18 марта 2022, 09:04 — REGNUM Масочный режим в Крыму, как требование о соблюдении социальной дистанции, пока отменены не будут. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов 17 марта в эфире телеканала «Миллет». Решение принято в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.
Все прочие ограничения в регионе были сняты.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил по планах об отмене масочного режима в регионе.