Псков, , 14:59 — REGNUM За минувшие сутки в стационары Псковской области с диагнозом COVID-19 госпитализировали десять человек. Об этом 14 марта сообщили в федеральном оперштабе. Это на 19 пациентов меньше, чем сутками ранее.

Госпитализация Иван Шилов

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По данным регионального штаба, в Псковской области за сутки обнаружили 102 случая новых случая заражения коронавирусом, что на 68 случаев меньше, чем за 12 марта. При этом в Пскове зафиксировали девять новых заболеваний ковидом.

«Уровень заболеваемости ковидом в Псковской области продолжает снижаться. На этой неделе — более, чем на 60%. Сейчас все ресурсы будут перенаправлены на активизацию прививочной кампании», — отметил губернатор области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Скончались от ковида, как основной причины, за сутки четыре человека, что на два пациента меньше, чем за предыдущие сутки.

По выздоровлению от COVID-19 за сутки выписаны 1263 человека. Этот показатель на восемь пациентов больше, чем сутками ранее. Суточное количество переболевших ковидом продолжает возрастать.

Отметим, с начала пандемии в Псковской области выявили 104 090 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 1655 пациентов, а переболели 94 500 человек.

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