Вологда, , 18:42 — REGNUM В Вологодской области пока не собираются отменять масочный режим. Об этом губернатор региона Олег Кувшинников сообщил во время градостроительного совета.

Защитные маски (сс) 7C0

«Сейчас ситуация вроде как благоприятная. Постепенно снижается количество заболевших, количество госпитализированных, смертность снижается. Но вспышка в Китае, которую мы видим, новый штамм «омикрон-стелс», вспышка неконтролируемая. Этот штамм еще более заразен, чем «омикрон», — предупредил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее масочный режим был отменен в Москве.