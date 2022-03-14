Канберра, , 09:26 — REGNUM За последние сутки уровень инфицирования коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 в таких штатах Австралии, как Виктория, Западная Австралия и Квинсленд, увеличился, в то время как в Новом Южном Уэльсе, самом населенном регионе страны наблюдалось снижение выявленных носителей вируса. Об этом 14 марта сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время медицинские власти страны предупреждают о новом всплеске коронавируса в результате распространения более заразного подштамма «Омикрона».

За минувший день в Виктории зарегистрировали 5499 новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 5192 сутками ранее. В Новом Южном Уэльсе аналогичные показатели составили 8911 и 13 093 соответственно.

Еще два пациента с COVID-19 скончались в Квинсленде. Всего в штате зарегистрировано 3797 новых случаев коронавируса, что является небольшим ростом по сравнению с 3669 случаями сутками ранее.