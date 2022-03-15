Москва, , 12:49 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве выросла незначительно. Об этом свидетельствует опубликованная 15 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 999 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 42 случая больше аналогичного показателя 14 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 957 человек, а днём ранее — у 1 437 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 36 678 новых случаев заражения коронавирусом.

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