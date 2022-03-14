Архангельск, 14 марта 2022, 16:07 — REGNUM В Архангельской области на фоне снижения заболеваемости ковид сократили темпы тестирование на коронавирус, сообщает региональное правительство.
По данным оперативного штаба, общее число новых случаев заболевания в регионе за минувшие сутки составило 295, госпитализирован 31 пациент с COVID-19. Выздоровели за последние сутки 1 475 человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 41 055 человек.