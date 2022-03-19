Москва, , 11:18 — REGNUM Прирост числа госпитализаций пациентов с новой коронавироусной инфекцией в России за сутки снизился на 17,2%. 19 марта об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За истекшие сутки в российские медицинские учреждения госпитализировано 4564 пациента с COVID-19. Сутками ранее количество госпитализаций составляло 5513.

Выздоровели после COVID-19 за истекшие сутки 95 558, число новых подтверждённых случаев составило 32 958. Умерли от последствий COVID-19 за истекшие сутки 495 человек.

В марте на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в России начали сниматься некоторые из ранее введённых ограничений. В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина масочный режим в столице отменён с 15 марта. Руководители регионов принимают решения о смягчении ограничений с учётом эпидемиологической ситуации на местах.

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