Калуга, , 13:56 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 23 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 18 марта.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 141 человека. Днём ранее, 17 марта, в регионе было зарегистрировано 169 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 99 385 человек, 84 968 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 388 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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