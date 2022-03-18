Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Менее 500 пациентов, ранее заболевших COVID-19 проходят лечение в стационарах Ленинградской области, сообщили 18 марта ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

В больнице Pixabay.com

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В настоящий момент в регионе развернуто 830 ковидных коек, из них 485 заняты пациентами с ковидом и внебольничной пневмонией, среди них 15 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальное 345 коек (41,57%) — свободны.

«За сутки был госпитализирован 41 заболевший (+13 к показателю прошлого дня, — прим. ред.)», — уточнили в комздраве.

В настоящий момент в стационарах Ленобласти развернуто 830 (-10) коек для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией. На них находятся 511 пациентов, остальные 319 коек (38,43%) свободны.

Также за прошедший день в Ленобласти лабораторным путем было выявлен 261 новый случай заражения коронавирусом (+7), из них большинство новых носителей — жители крупных населенных пунктов, таких как Тихвин (21), Кириши (16), Сертолово, Сланцы (по 15), Гатчина (13), Бокситогорск, Мурино (по 11),

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 178 658 человек. Из них 173 268 выздоровели, в том числе 5489 были выписаны по выздоровлению с больничного за минувший четверг. Умерло 3415 заболевших COVID-19, в том числе три летальных исхода зарегистрировано 17 марта.

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