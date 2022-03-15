Ижевск, , 10:05 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 марта после перенесенного заражения коронавирусом выписались 1067 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 141 072 жителя республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За все время пандемии в республике подтвердили 159 422 случая заражения коронавирусом, из них 310 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 21 несовершеннолетний в возрасте до 14 лет и 84 жителя республики старше 65 лет.

3917 человек скончались, за минувшие сутки скончались десять человек — шесть мужчин в возрасте от 47 до 72 лет, а также четыре женщины в возрасте от 58 до 86 лет. Накануне было зарегистрировано шесть летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 23 человека, накануне в больницы попали 28 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 6785 человек, 480 пациентов ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 82 человека — в тяжелом состоянии, из них 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 14 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 694 135 человек. Второй компонент препарата получили 547 875 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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