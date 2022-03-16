Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM За минувшие сутки с ковидным диагнозом в Санкт-Петербурге госпитализировали 192 человека. Об этом 16 марта сообщили в региональном штабе. Этот показатель на 80 пациентов больше, чем за предыдущие сутки.

Госпитализация пациента Дарья Драй © ИА REGNUM

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В медицинских учреждениях Петербурга на лечении COVID-19, по данным на 16 марта, размещены 2574 человека (-295 пациентов по состоянию к уровню предыдущих суток). Находятся в реанимации 287 петербуржцев (-18), лечатся от ковида с применением аппаратов ИВЛ 88 пациентов (-17). За сутки по выздоровлению стационары покинули 327 человек (+271).

В городе имеется 3267 коек, предназначенных для лечения пациентов с ковидом. За сутки этот показатель сократился на 25 мест. Количество стационаров, принимающих ковидных больных и пациентов с пневмонией, составляет 11 городских и три федеральных медицинских учреждения.

Вне стационаров лечением COVID-19 занимаются 30 445 человек. Этот показатель сократился на 1171 пациента за сутки. Количество соблюдающих карантин увеличилось за сутки до 319 петербуржцев (+87).

За сутки в городе выявили 1569 случаев заражения коронавирусом (+305). От ковида, как основной причины, скончались за сутки 34 человека (+4), а переболели 6279 петербуржцев (+248).

При этом за всё время в Санкт-Петербурге выявили 1 481 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество смертей от COVID-19 насчитывает 32 722 человека, а переболевших 1 386 316 пациентов.

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