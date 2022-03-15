Сеул, 15 марта 2022, 11:39 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 15 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 2291 человека, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны, Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 40 652.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 362 338 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 7 228 550.
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