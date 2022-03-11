Красноярск, , 09:40 — REGNUM В Красноярске межрайонная клиническая больница №4 возвращается к обычному режиму работы, инфекционный госпиталь закрывается. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сейчас в помещениях госпиталя проводят генеральную уборку и дезинфекцию. После этого в четвёртый корпус вернутся дневной стационар, консультативно-диагностическое отделение, центр охраны здоровья семьи и репродукции, отделение платных медицинских услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в Красноярском крае выявлено 351 573 носителя коронавируса, выздоровели 309 022 человека.

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