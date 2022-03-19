Элиста, , 12:54 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 100 человек, выписан с выздоровлением 41 ковид-пациент. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 19 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время на лечении в инфекционных стационарах остаются 115 пациентов, из них восемь — в тяжелом состоянии.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 49 389 случаев заражения коронавирусом. Победить COVID-19 смогли 47 798 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 825 жителей степной республики.

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