Пенза, , 14:17 — REGNUM Первый случай вируса SARS-CoV-2 в Пензе подтвердили 17 марта 2020 года. Несколькими днями ранее с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи поступил первый пациент, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Пик заболеваемости в Пензенской области пришелся на 2021 год. При нормативе в 652 койки в течение года количество инфекционных коек в региональных больницах колебалось от 1273 в июне до 4742 — в ноябре. Для здравоохранения области это стало историческим максимумом.

Только в стенах главного ковидного госпиталя за два года пандемии от новой коронавирусной инфекции пролечили 18 тыс. человек, в том числе 451 ребенка и 346 беременных женщин. С 2020 года медицинскую помощь оказали почти 140 тыс. ковид-пациентам.

В настоящее время в Пензенской области, как и по всей стране, отмечается снижение заболеваемости. В регионе смягчают введенные ранее коронавирусные ограничения. Жителям рекомендовано не пренебрегать противоэпидемическими мерами, поскольку COVID-19 никуда не ушел.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 17 марта общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 173 119 случаев. Выздоровел с начала пандемии 138 971 пациент, скончались 5476 человек.

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