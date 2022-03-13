Минск, , 16:29 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1654 и достигло 941 168. Об этом БЕЛТА сообщили 13 марта в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 941 168 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6661.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 935 968 человек и что всего в стране было проведено 12 636 546 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 1,9 тыс. носителей коронавируса.