Краснодар, , 12:14 — REGNUM Фуд-корты и детские игровые площадки возобновили работу в Краснодарском крае с 14 марта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фуд-корт ИА REGNUM

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Работа фуд-кортов и детских площадок находилась под запретом почти два года — с 26 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Краснодарском крае сняли целый ряд ранее введённых из-за COVID-19 ограничений. Так, с 4 марта в регионе отменили обязательное предъявление QR-кодов, с 7 марта возобновилась диспансеризация населения. Вместе с тем, режим повышенной готовности на территории Кубани продолжает действовать — в последний раз он был продлён до 30 мая 2022 года.