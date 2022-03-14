Нижний Новгород, , 12:46 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 марта с начала пандемии провели 5 570 677 тестов для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный минздрав.

Тест на коронавирус Governor Tom Wolf

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Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 155,3 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

За минувшие сутки нижегородцы сдали 4552 теста на SARS-CoV-2.

Объем свободного коечного фонда по состоянию на утро 14 марта увеличился и составил 32%. Коэффициент распространения инфекции снизился до показателя 0,57.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3192 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 347 986 человек на утро 14 марта.

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 53 жителя области, накануне в больницы попали 108 человек.

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