Ханты-Мансийск, , 11:54 — REGNUM В Югре за сутки на 20 марта госпитализировали 23 больных с COVID-19, 1031 человек выписано по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В инфекционном госпитале Александр Куликов (с) ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом, на 165 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 20 марта является Сургуте — 54.

С начала пандемии в Югре к 20 марта насчитывается 204 632 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 194 157 пациентов, 2493 скончались (на шесть пациентов больше, чем днём ранее).

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