Курск, , 13:59 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 97 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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12 марта зарегистрирован 201 новый случай заражения коронавирусной инфекцией — на 40 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 110 тыс. 97 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 95 тыс. 956 пациентов, в том числе 948 — за последние сутки.

Всего скончались 2326 человек. Подтверждено три новых летальных случая за последние сутки.