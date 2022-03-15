Омск, , 14:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 375 носителей коронавируса, выздоровели 712 человек, госпитализация потребовалась 122 ковид-пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в федеральном оперативном штабе.

Отделение реанимации в коронавирусном стационаре Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За весь период пандемии в Омской области подтверждено 198 614 случаев заражения коронавирусом, в списке выздоровевших — 188 471 фамилия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в регионе был выявлен 381 носитель коронавируса, выздоровели 308 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами COVID-19 в Омской области стали уже более 4 тысяч человек