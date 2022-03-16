Ставрополь, , 13:29 — REGNUM В Ставропольском крае в связи с улучшением ситуации по коронавирусу планируется закрыть все ковидные госпитали, кроме трех. Заниматься лечением пациентов с COVID-19 продолжат инфекционные больницы в Пятигорске и Ставрополе, а также одно из подразделений городской больницы № 2 в краевом центре. Об этом сообщил в ходе брифинга 15 марта глава минздрава Ставрополья Владимир Колесников.

Больница

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«Крайне важно, чтобы в крае как можно скорее была восстановлена профильная, специализированная помощь, в которой особенно нуждаются люди старшего поколения и страдающие хроническими заболеваниями», — заявил Колесников.

После проведения дезинфекции возвращаются к штатному режиму работы родильное отделение 4-й городской больницы, больница скорой помощи города Ставрополя, Пятигорский межрайонный родильный дом.

На Ставрополье в последние недели выявляется в среднем до 250 новых случаев заболевания. Свободными остаются около 23% ковидных коек. По словам министра, заболеваемость ОРВИ и в том числе COVID-19 в крае снизилась за последнюю неделю на 45%.