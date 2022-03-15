Липецк, , 13:35 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 60 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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15 марта выявлено 408 новых случаев заражения коронавирусом — на 95 меньше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 137 тыс. 343 случая заражения.

За весь период наблюдения 124 тыс. 416 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 988 — за последние сутки.

За весь период скончались 3410 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.