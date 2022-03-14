Сеул, , 08:21 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 309 790 случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея Russian.news.cn

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Согласно опубликованным данным, 309 728 случаев заражения локальные, ещё 62 случая — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 6 866 222.

Известно, что показатель свыше 300 тыс. человек фиксируют в стране на протяжении трех дней подряд.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 200 человек — до 10 595 человек. Уровень смертности составил 0,15%.

Число тяжелобольных пациентов достигло рекордной отметки — 1158 человек. Ожидается, что в ближайшее время количество больных в тяжёлом состоянии увеличится до 2 тыс. человек.