Архангельск, , 16:47 — REGNUM В Архангельской области полностью восстановили объемы оказания плановой медпомощи и диспансеризации, сообщает региональный минздрав.

Поликлиника Mos.ru

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По данным ведомства, в последние две недели в регионе отмечается устойчивое снижение числа заболевших и госпитализированных с COVID-19 граждан, а число выздоравливающих по отношению к заболевшим увеличилось за минувшую неделю в шесть раз. В связи с этим в медучреждениях региона активно высвобождаются койки, ранее развернутые для лечения пациентов с COVID-19.

«С 1 по 13 марта мы сократили свыше тысячи мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Так, на 1 марта было развернуто 2924 таких коек, в настоящий момент — 1849, из них занято на сегодня — 1547. Планируется и дальнейшее их свертывание, с возвратом в прежний профиль», — сказал глава минздрава Александр Герштанский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области задумались о третьем этапе снятия антиковидных ограничений.