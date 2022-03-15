Мурманск, , 16:07 — REGNUM В Мурманской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 356,5 тысяч человек, более 550 из них — подростки, сообщает оперштаб.

Вакцинация Екатеринбург.рф

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«Основная мера, которая позволит уровню достигнутого в регионе коллективного иммунитета не снижаться, — это вакцинация и своевременная ревакцинация через 6 месяцев. Все виды вакцин есть в наличии», — напомнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске решили закрыть ковидный роддом.