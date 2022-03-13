Красноярск, , 13:43 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае от COVID-19 скончались ещё 25 пациентов. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса в регионе стали 10 252 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 353 006. За сутки диагноз подтвердился у 479 местных жителей. 80 заразившихся были госпитализированы в ковидные стационары.

Выздоровели после COVID-19 в Красноярском крае за весь период пандемии 322 619 человек, в том числе 4326 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета составил 59,4% — завершили вакцинацию 1616 тыс. жителей.