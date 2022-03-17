Ростов-на-Дону, , 13:09 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки выявили 875 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 1515 ковид-пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 марта.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число заражений коронавирусом зарегистрировано в Ростове-на-Дону (196), Таганроге (47), Волгодонске (43), Шахтах (41), Неклиновском (38) и Октябрьском (30) районах. Более 23% носителей инфекции — люди старше 66 лет, 12% — дети.

Жертвами COVID-19 стали ещё 13 женщин в возрасте от 61 года до 86 лет и девять мужчин в возрасте от 40 до 82 лет.

Всего в Ростовской области подтверждено 350 572 случая заражения коронавирусом, выздоровел 327 221 пациент. Справиться с инфекцией на смогли 10 595 человек.

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