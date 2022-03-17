Рим, , 21:23 — REGNUM За минувшие семь дней число выявляемых в Италии случаев заражения коронавирусом выросло на 36%, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 17 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом сокращается число как госпитализируемых, так и умерших носителей вируса.

По данным на 17 марта, в Италии умерли 157 442 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 128 (днем ранее — на 137). Число подтвержденных носителей выросло на 79 895 (днем ранее — на 72 568). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 13 645 834 — более 22% населения страны. В настоящее время заражены 1 088 217 человек (на 34 050 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 49,6 миллиона человек (более 82,4% граждан страны).