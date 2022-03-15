Тюмень, , 18:02 — REGNUM В Тюменской области снято ограничение по количеству присутствующих на регистрации брака. Об этом решении оперативного штаба сообщил губернатор региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Свадьба Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

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Запрет на присутствие на церемонии регистрации брака более 10 человек действовал в Тюменской области для предотвращения распространения COVID-19. Он отменён в связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

«Темп прироста заболеваемости за десятую неделю — в два раза ниже, чем за девятую. Это свидетельствует о снижении интенсивности эпидемического процесса», — сообщила на заседании оперштаба руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки на 15 марта коронавирус выявили у 591 тюменца. Это на 103 человека меньше, чем днём ранее. Зафиксировано 1670 вылечившихся ковидных пациентов, 141 госпитализирован с COVID-19.

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