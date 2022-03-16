Сеул, , 12:19 — REGNUM Министерство юстиций Южной Кореи освободит 17 марта условно-досрочно 735 заключенных. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

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По их словам, данное решение является частью мер по снижению нагрузки на исправительные учреждения в условиях быстрого распространения штамма «Омикрон».

Отмечается, что амнистии подлежат заключённые, отличившиеся примерным поведением, люди преклонного возраста и с ослабленным здоровьем, а также осуждённые за экономические преступления.

В число освобождаемых вошли бывший депутат Национального собрания (парламента) от партии Свободная Корея Чхе Гён Хван, бывшие должностные лица Samsung Чхве Чжи Сон и Чан Чхун Ги.

По сообщениям, 30 марта министерство юстиций планирует освободить ещё больше заключенных. Их число пока не раскрывается.