Новосибирск, , 16:25 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 марта, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализировано 2060 пациентов, в том числе 44 ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки был выявлен 871 случай заражения коронавирусом (всего — 244 687 случаев), выздоровели 5429 человек (всего — 221 289 человек), скончались 16 пациентов (всего — 5171 пациент).

В реанимации остаются 260 человек, на ИВЛ — 36 пациентов.