Скопье, , 23:07 — REGNUM В Северной Македонии 14 марта в результате обследования 1176 образцов выявили 92 новых носителя коронавируса, из них 13 — повторные. Также в стране зарегистрировали 363 случая выздоровления. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Куманово. Северная Македония Сања Малохоџиќ

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По последним данным, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19, также зарегистрирован один ранее произошедший летальный исход.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 301 593 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9150, 290 617 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1816 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно несколько возросло.

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