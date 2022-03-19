Екатеринбург, , 16:25 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 4996 человек. Об этом сообщает среднеуральский оперштаб.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе исцелились уже 290 499 граждан. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 411 006.

Состояние 271 госпитализированного медики считают тяжёлым. Скончались от ковида уже 10 468 граждан.