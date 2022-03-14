Тамбов, , 17:19 — REGNUM В Тамбовской области с 15 марта вместе с масочным режимом отменяется ряд коронавирусных ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Курение кальяна. Османская империя. 1898

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Снимается запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах. Больше не требуется соблюдение социального дистанцирования и измерение температуры при допуске на рабочие места.

Как уже сообщало ИА REGNUM, такое решение власти объяснили стабилизацией ситуации с коронавирусом в регионе.