Горно-Алтайск, , 08:55 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован новый летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв COVID-19 достигло 637, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Выявлено за сутки 72 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Улаганского, Майминского, Турочакского, Усть-Канского и других районов. Всего к настоящему времени в республике подтверждено 33 186 случаев инфицирования.

«Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки — 177, за весь период — 27 380. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 432, за весь период — 419 397», — добавили в оперштабе.