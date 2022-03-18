Симферополь, , 12:27 — REGNUM В Республики Крым в коронавирусные стационары доставлены 62 пациента за сутки, информацию 18 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 17 марта, сообщалось о 65 новых госпитализированных пациентах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили 434 жителя Крыма, на 18 человек меньше, чем сутками ранее. Выздоровевшими после COVID-19 медики признали ещё 597 пациентов. Подтверждена смерть от осложнений на фоне коронавируса ещё семи человек.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено 173 505 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 163 903 человека. Лечение в больницах проходили 57 243 пациента. Медики не смогли спасти 5 013 крымчан.