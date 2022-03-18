Ростов-на-Дону, , 15:30 — REGNUM В Ростовской области занято менее 60% ковидных коек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 марта.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лечение в инфекционных стационарах получают 1430 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, из них 21 человек находится в тяжёлом состоянии. На амбулаторном лечении находятся 10 077 жителей Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи со снижением числа пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, свернули примерно 2 тыс. ковидных коек. Действующие инфекционные стационары могут принять 4,1 тыс. пациентов.

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